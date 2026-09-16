«СберТех» и «Газпромнефть» договорились о промышленной автоматизации

Разработчик ПО «СберТех» и информационно-технологический оператор «Газпром нефти» («Газпромнефть ИТО») договорились о совместном развитии ИТ-решений для производственных компаний. Соглашение подписали на форуме TNF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Партнерство предполагает создание и внедрение информационных систем на базе российского ПО внутри компаний и во внешних проектов. Специалисты «СберТеха» займутся оптимизацией процессов заказчиков из промышленности и внедрением искусственного интеллекта. Команда «Газпромнефть ИТО» сосредоточится на сервисных услугах и промышленной автоматизации.

Гендиректор «СберТеха» Максим Тятюшев отметил, что сотрудничество должно объединит сильные стороны компаний: «СберТех» имеет опыт в разработке инфраструктурного ПО и внедрении ИИ, «Газпромнефть ИТО» — практику внедрения решений на крупных производственных объектах. «Это позволит сформировать подход к созданию безопасного, масштабируемого и технологически независимого ИТ-ландшафта промышленных предприятий», — заявил он.

Гендиректор «Газпромнефть ИТО» Максим Фомин указал, что промышленность нуждается в независимом российском ПО. Главная сложность таких проектов, по его словам, состоит в том, чтобы внедрять новые технологии безопасно и не останавливая нормы безопасности. «Мы уверены, что в партнерстве со „СберТехом“ сможем предложить рынку современные и эффективные комплексные ИТ-решения, учитывающие запросы даже самых сложных проектов в сфере промышленности и производства», — добавил он.

Форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. На нем собрались рекордные 18 тыс. участников, на выставке представлено 70 компаний.

Анна Капустина, Тюмень