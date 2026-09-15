В Ставропольском крае задержали подозреваемого в съемке школьницы под юбкой

В Предгорном округе Ставропольского края полиция установила и доставила в отдел 53-летнего местного жителя по подозрению в противоправных действиях в отношении школьницы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором человек в магазине под видом попытки поднять что-то с пола снимает школьницу под юбкой. После распространения записи сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Предгорному району изучили записи камер наблюдения и установили личность подозреваемого.

В его мобильном телефоне оперативники обнаружили подтверждающий медиаконтент, сообщили в МВД.

Сейчас полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Валерий Климов