В Ставропольском крае разыскивают пропавшего после школы 14-летнего подростка

В Михайловске Ставропольского края разыскивают 14-летнего подростка, который 14 сентября ушел в школу и домой не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, Шпаковский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту безвестного исчезновения подростка. Его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов