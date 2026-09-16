В Воронеже коммунальные службы усилили работу во время дождей

Администрация Воронежа опубликовала в своем канале в Max информацию о работе коммунальных служб во время продолжительных осадков. Сотрудники комбината благоустройства круглосуточно следят за состоянием ливнеприемных колодцев и очищают решетки, чтобы обеспечить свободный сток дождевой воды. При возникновении подтоплений на участках со сложным рельефом городская дорожная служба проводит откачку воды с помощью спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа

В Ленинском районе насчитывается 365 ливнеприемных колодцев. Специалисты очищают решетки этих колодцев от песка, листвы и мусора.

«Работа физически непростая: приходится вручную очищать решетки от набившегося мусора и плотного слоя мокрой листвы, чтобы вода беспрепятственно уходила в систему»,— в официальном канале управы Ленинского района Воронежа в Max сотрудники комбината благоустройства рассказали о работе во время осадков.

Особое внимание уделяется низинам и другим местам, где вода скапливается быстрее. При возникновении подтоплений используются мотопомпы и илососные машины для откачки воды.

Во время длительных и обильных дождей для полного ухода воды с улиц требуется время. Часть влаги впитывается в грунт или стекает по естественным уклонам, а остальной объем последовательно принимается и отводится системой ливневой канализации.

Параллельно коммунальные службы убирают остановочные пункты, тротуары и пешеходные переходы, собирают смытый дождем мусор и очищают прилотковые зоны. Работы направлены на устранение последствий непогоды и поддержание порядка на городских территориях.