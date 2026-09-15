В акватории порта Новороссийска проходят учения сил ВМБ

В акватории морского порта Новороссийск 15 сентября запланированы учения с дежурными силами Новороссийской военноморской базы. Мероприятия проходят в два временных интервала — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в МЦУ администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ходе учений отрабатываются практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая выполнение стрельб из артиллерийских установок.

На период проведения стрельб установлен запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств — в том числе не подлежащих государственной регистрации, прогулочных, спортивных парусных судов, а также надувных плавсредств и оборудования для занятий спортом на воде (гидроциклов, виндсерфов, сапбордов и их аналогов).

Мария Хоперская