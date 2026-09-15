Бастрыкину доложат о нападении на несовершеннолетнюю и сотрудницу полиции в Югре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю и применении насилия к сотруднице полиции в Нижневартовске (ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, 13 сентября 48-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лифте многоквартирного дома, ударил несовершеннолетнюю, с которой у него произошел словесный конфликт. По сообщению о происшествии на место прибыла сотрудница полиции. Во время разбирательства мужчина стал выхватывать из рук сотрудницы полиции документы и применил к ней физическую силу.

По фактам произошедшего следователи расследуют уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Михаилу Мокшину доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

Полина Бабинцева