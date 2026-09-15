Северная Осетия готова принимать международные турниры по тхэквондо

Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение международных соревнований на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо Хетага Плиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин / Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин / Коммерсантъ

Дворец тхэквондо в Северной Осетии готов к проведению рейтинговых международных турниров любого уровня и масштаба. Об этом ТАСС сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо Хетаг Плиев после решения Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снять ограничения на проведение международных соревнований в России.

Решение было принято 15 сентября на внеочередном заседании World Taekwondo в Чунчхоне в Республике Корея.

«Наш дворец тхэквондо готов к проведению рейтинговых международных турниров любого уровня и масштаба. Мы готовы по всем параметрам — по безопасности, по всем требованиям, ежегодно проходим аттестацию»,— сказал Хетаг Плиев.

По его словам, площадка уже имеет опыт проведения крупных соревнований. В 2025 году во Дворце тхэквондо прошел российский турнир «Снежный барс», в котором приняли участие около 1 тыс. спортсменов.

Дворец спорта тхэквондо во Владикавказе открылся в 2017 году. В основном зале оборудованы четыре ковра, одновременно на них могут заниматься до 90 спортсменов. Зрительские трибуны рассчитаны на 500 человек.

В здании также предусмотрены четыре раздевалки вместимостью по 50 человек каждая и буфет на 30 мест. На территории дворца есть парковка на 56 машиномест, в том числе семь мест для автомобилей людей с ограниченными возможностями. Кроме того, созданы условия для маломобильных граждан, посещающих спортивные мероприятия.

Мария Удовик