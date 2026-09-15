Главные новости за 15 сентября. Кавказ

В Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии впервые выполнена операция на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Вмешательство провел доктор медицинских наук Арсланхан Кандауров, в тот же день приступивший к обязанностям главврача центра, сообщили в минздраве региона.

Зольский районный суд вынес приговор четверым жителям Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, признав их виновными в серии конокрадств. С 2019 по 2024 год группа похищала свободно пасущихся лошадей на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов. Всего было угнано более 50 лошадей, в том числе племенные кабардинской породы, на общую сумму свыше 8,5 млн руб.

Поездки на электросамокатах по Ставрополю в среднем занимают на 40% меньше времени, чем аналогичные маршруты на общественном транспорте. Об этом говорится в исследовании МТС, которая проанализировала поездки пользователей кикшеринга «Юрент» по краевому центру.

В Дагестане по состоянию на 10:00 15 сентября без транспортного сообщения остается один населенный пункт. Ограничения движения действуют на нескольких участках региональных дорог, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Ставропольском крае до конца суток 15 сентября прогнозируются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром — его скорость может достигать 20–25 м/с. Есть угроза подтоплений низинных территорий. О надвигающемся шторме предупредили в РСЧС.