В КЧР выявлены нарушения в сфере обеспечения безопасности полетов

Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура провела проверку по факту жесткой посадки вертолета в районе горного хребта Архыз. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения законодательства о безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Установлено, что пилот предоставил в организацию управления воздушным движением недостоверные сведения о лицах, находившихся на борту; кроме того, на борту отсутствовала судовая документация, обязательная в соответствии с действующим законодательством.

По результатам проверки руководителю предприятия, эксплуатирующего воздушное судно, внесено представление. Пилот привлечён к административной ответственности.

Мария Хоперская