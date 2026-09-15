Мария Захарова призвала не заставлять россиян рожать детей

Каждый житель России должен иметь возможность самому принимать решение о рождении детей и их количестве «без давления со стороны общества», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Мария Захарова в ходе выступления на полях Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Она высказалась после слов первого вице-президента Газпромбанка Андрея Серова, который призвал власти обязать работодателей склонять сотрудников к появлению ребенка, без которого «нет счастья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Вот мы всех заставим — нет, это сугубо индивидуальный вопрос, у всех разная жизнь, она по-разному складывается, бывают разные жизненные обстоятельства»,— подчеркнула госпожа Захарова. Она предупредила, что давление со стороны общества в вопросе рождения детей может привести к росту сторонников движения чайлдфри (отказ от деторождения, его пропаганда запрещена на территории РФ). «Давайте сделаем так, чтобы все было по любви»,— добавила официальный представитель МИД.

Мария Захарова высказалась по теме детей в ходе дискуссии «Страна: государство и семья». Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков напомнил, что суммарный коэффициент рождаемости в стране должен возрасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, однако население все равно «будет убывать до 2040 года». «Нужно, чтобы у взрослых папы и мамы было как минимум три ребенка. Лучше больше, но как минимум три, тогда мы выйдем на положительное сальдо»,— сказал он.

Господин Новиков подчеркнул, что в обществе необходимо «поменять стереотипное мышление о том, что один ребенок — это достаточно» и создать условия, чтобы молодая семья «как можно быстрее дошла до трех детей». «Когда появится первый ребенок, жизнь никогда не будет прежней, это будет ужас, когда родится второй, будет казаться, что стало еще хуже, но с третьего все пойдет на лад. Дальше уже неважно, сколько — дети превращаются в саморегулируемую организацию. Они уже сами друг другу помогают, вы не обращаете внимания»,— заверил глава управления.

Василий Алексеев