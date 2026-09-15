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В горах Черекского района Кабардино-Балкарии обнаружено тело туриста

В горах Черекского района Кабардино-Балкарии в одной из расщелин найдено тело 57-летнего местного жителя. Он не вернулся с туристического маршрута в назначенное время, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Сообщение о пропаже мужчины поступило в понедельник днем. Для поиска на место были направлены спасатели, также для осмотра местности задействовали вертолет Ми8. Однако с воздуха обнаружить туриста не удалось.

Эвакуация тела отложена до завтрашнего дня в связи с наступлением темноты.

Мария Хоперская

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