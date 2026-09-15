Главные новости за 15 сентября. Сочи

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о расторжении договора аренды участка площадью 5,8 тыс. кв. м в районе Нижнеимеретинской бухты, где расположена база отдыха «Юг». Территорию передадут администрации федеральной территории «Сириус», а ООО «База отдыха Юг» обязано снести самовольные постройки.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура освободить муниципальное имущество площадью 1,8 тыс. кв. м на улице Высокогорной, которое использовалось для оказания ритуальных услуг. Суд установил, что имущество не использовалось по назначению и было передано третьим лицам, при этом договор аренды к моменту рассмотрения дела уже прекратил действие.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании отсутствующим права ООО «Туапсинский цементный завод» на аренду участка площадью 3,4 га в селе Веселом Адлерского района Сочи. Большую часть территории суд постановил вернуть администрации федеральной территории «Сириус», оставив компании 4,9 тыс. кв. м, необходимых для эксплуатации принадлежащих ей объектов.

Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» начнется 18 декабря 2026 года, при этом стоимость ски-пассов и основных услуг планируют сохранить на уровне прошлого года. В новом сезоне на курорте подготовят трассы разных уровней сложности, сноупарк и учебные склоны, а сроки открытия отдельных объектов будут зависеть от погодных условий.

ООО «Судоходная компания "Аквилон"», генеральный агент по продажам круизов Astoria Grande, открыло продажи первого в истории лайнера круиза по Красному морю. 14-дневный маршрут по Египту и Иордании с прохождением Суэцкого канала пройдет с 7 по 21 ноября 2026 года, для пассажиров предусмотрены прямые перелеты из Москвы и Сочи в Анталью и обратно.

В Сириусе сотрудники полиции пресекли незаконную продажу бензина, которую 27-летний житель Сочи организовал через сайт бесплатных объявлений по цене 300 руб. за литр. У нарушителя изъяли 40 литров топлива, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях, материалы направлены в суд.