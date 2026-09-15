В Каменске-Уральском задержали мужчину за угон автомобиля у ветерана СВО

В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля у ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным портала Е1, инцидент произошел в начале сентября. 25-летний ветеран СВО Валентин, потерявший ногу в результате тяжелого ранения, в начале сентября приехал на встречу со знакомым по имени Данил. Как утверждают близкие Валентина, во время встречи на него и его друзей напала группа мужчин.

«Сам Данил, будучи пьяным, сел за руль принадлежащей ветерану Kia Optima и сбил его товарища, пытавшегося остановить угон. Пострадавшие вызвали ГИБДД, в ходе погони остановить похитителя не удалось»,— пишет портал.

В итоге Данил бросил разбитую машину в поле и скрылся. Родственники ветерана также заявили, что из салона пропали около 50 тыс. руб.

По данным полковника Горелых, подозреваемый добровольно явился в полицию для дачи показаний после того, как узнал, что его разыскивают. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности — его осудили условно за кражу.

«Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Он изъявил желание принести извинения потерпевшему и возместить причиненный материальный ущерб. Оперуполномоченные и следователи полиции продолжают разбирательство и устанавливают других участников конфликта»,— сообщил полковник Горелых.

Полина Бабинцева