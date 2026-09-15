Главные новости за 15 сентября. Новороссийск

В Новороссийске возобновились богослужения в храме святого Спиридона Тримифунтского, пострадавшем 9 сентября в результате атаки БПЛА. В храме провели первоочередные восстановительные работы, включая очистку и гидроизоляцию сводов, обработку внутреннего убранства и демонтаж остовов сгоревших куполов.

Ставки фрахта на перевозку российской нефти из портов Черного моря растут седьмую неделю подряд и достигли исторических максимумов на фоне сокращения доступного танкерного флота и сохраняющихся рисков судоходства. За неделю с 31 августа по 6 сентября перевозка нефти из Новороссийска в Западную Индию подорожала до $23,2 за баррель, в Северный Китай — до $25,7, в Турцию — до $12,8.

Строительство Северного обхода Новороссийска планируют реализовать с применением механизмов государственно-частного партнерства. Новый маршрут должен вывести за пределы города транзитный транспорт, следующий в порт и в сторону Черноморского побережья, при этом при проектировании власти намерены учитывать интересы жителей и экологические аспекты.

С начала 2026 года Новороссийск посетили около 1,06 млн туристов, что на 0,7% больше показателя прошлого года, при этом за летний сезон город принял более 572 тыс. человек. До конца года власти ожидают небольшой рост турпотока.

В Новороссийске заасфальтировали выбоины на 95 объектах и нанесли дорожную разметку на площади около 30 тыс. кв. м. В 2026 году также запланирован капитальный ремонт пяти участков дорог и грейдирование с отсыпкой инертными материалами более 70 улиц, работы продолжаются.

На реконструкцию очистных сооружений «Алексино» в Новороссийске выделят 17,4 млрд руб., проект реализуют в три этапа. Работы включат демонтаж существующих объектов и сетей, монтаж технологического оборудования и строительство новых объектов очистного комплекса.