ХК «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «ХК Автомобилист» Фото: Telegram-канал «ХК Автомобилист»

На 28-й минуте матча счет открыл нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин. Через несколько минут гости удвоили преимущество в счете — гол забил Александр Барабанов.

В третьем периоде «Авангард» отыгрался. Сначала Эндрю Потуральски сократил отставание, а затем Дмитрий Рашевский сравнял счет. Основное время завершилось со счетом 2:2. В овертайме Эндрю Потуральски оформил дубль и принес «Авангарду» победу.

«Авангард» набрал шесть очков в четырех матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с шестью очками в пяти встречах располагается на четвертой строчке.

В следующем матче «Автомобилист» 20 сентября на выезде сыграет с минским «Динамо».

Полина Бабинцева