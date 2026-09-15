В Новороссийске 25 человек эвакуировали из горящего офисного здания

В Новороссийске из-за пожара в трехэтажном офисном здании эвакуировали 25 человек. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Около 16.00 на улице Цедрика загорелось трехэтажное офисное здание. В 18.15 пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению привлечено 32 человека и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Мария Хоперская