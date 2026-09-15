В Новороссийске 25 человек эвакуировали из горящего офисного здания
В Новороссийске из-за пожара в трехэтажном офисном здании эвакуировали 25 человек. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Около 16.00 на улице Цедрика загорелось трехэтажное офисное здание. В 18.15 пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению привлечено 32 человека и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.