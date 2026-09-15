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Жительница Геленджика лишилась крупной суммы из-за онлайн «примерки» причесок

Жительница Геленджика лишилась 700 тысяч рублей из-за онлайн-сервиса для «примерки» причесок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Потерпевшая воспользовалась онлайнсервисом, позволяющим «примерить» прически. Для работы сервиса сайт запросил доступ к файлам смартфона — женщина предоставила необходимые разрешения. Впоследствии устройство начало работать со сбоями.

Банк зафиксировал подозрительную активность по счетам клиентки и выявил на телефоне вирус. Пока женщина пыталась самостоятельно устранить неполадки, злоумышленники вывели со счетов 700 тыс. рублей.

Мария Хоперская

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