Жительница Геленджика лишилась крупной суммы из-за онлайн «примерки» причесок

Жительница Геленджика лишилась 700 тысяч рублей из-за онлайн-сервиса для «примерки» причесок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Потерпевшая воспользовалась онлайнсервисом, позволяющим «примерить» прически. Для работы сервиса сайт запросил доступ к файлам смартфона — женщина предоставила необходимые разрешения. Впоследствии устройство начало работать со сбоями.

Банк зафиксировал подозрительную активность по счетам клиентки и выявил на телефоне вирус. Пока женщина пыталась самостоятельно устранить неполадки, злоумышленники вывели со счетов 700 тыс. рублей.

Мария Хоперская