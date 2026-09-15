В Югре за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 86%

Заболеваемость ОРВИ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) за неделю выросла на 86%. С 7 по 13 сентября было зарегистрировано 82 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 9,9 случая на 100 тыс. населения — рост за неделю достиг 41,1%. Доля детей среди заболевших составила 24,4%.

При этом заболеваемость COVID-19 остается низкой — 0,6 случая на 100 тыс. населения. Все зарегистрированные за неделю случаи протекали в форме ОРВИ.

По данным мониторинга респираторных вирусов, на 37-й неделе в регионе выявляли преимущественно негриппозные вирусы. На риновирус пришлось 61,1% выявленных случаев, на парагрипп — 22,2%, коронавирусы — 2,8%, энтеровирусы — 2,8%, метапневмовирус — 2,8%.

Полина Бабинцева