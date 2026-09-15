Урожайность сахарной свеклы на Ставрополье выросла почти вдвое

Средняя урожайность сахарной свеклы на Ставрополье к середине сентября достигла 601 ц с га против 353 ц с га годом ранее. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Константин Ишков на планерном совещании правительства региона 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К 11 сентября аграрии собрали 614 тыс. тонн свеклы с площади более 10 тыс. га. Для сравнения, в середине сентября 2025 года урожайность составляла 353 ц с га. Таким образом, показатель вырос примерно на 70%.

Переработка собранного сырья ведется без задержек. К 11 сентября на предприятия поступило 168 тыс. тонн свеклы, из которых переработано 158 тыс. тонн, сообщил господин Ишков.

На Ставрополье продолжается уборка других сельхозкультур. Подсолнечник убран с 21 тыс. га, или 9,4% запланированной площади; собрано 49,8 тыс. тонн семян. Картофель выкопан примерно на 2,2 тыс. га, что составляет 42,8% от плана.

С начала 2026 года краевой Минсельхоз перечислил сельхозпредприятиям 3,2 млрд руб. господдержки — 62% от предусмотренного объема.

На фоне уборочной кампании губернатор Владимир Владимиров поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев до момента реализации урожая. В частности, власти планируют перенести сроки уплаты земельного налога и прекратить начисление пеней.

Валерий Климов