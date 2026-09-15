В Дагестане передали в суд дело лжесотрудников полиции, вымогавших деньги

Уголовное дело в отношении четырех жителей Дагестана, обвиняемых в вымогательстве денег под видом сотрудников правоохранительных органов, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщило следственное управление СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, через Telegram связывались с потерпевшими и назначали им встречи в одной из квартир Махачкалы.

Там обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, инсценировали задержание и проведение оперативно-розыскных мероприятий. В ходе постановочных действий они демонстрировали пневматический пистолет и имитировали обнаружение наркотиков.

После этого мужчины требовали передать деньги, угрожая привлечением к уголовной ответственности и распространением сведений личного характера. По двум эпизодам потерпевшие передали им более 300 тыс. руб. Еще в одном случае обвиняемые требовали 500 тыс. руб.

Четырем фигурантам предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой. Следствие считает доказательственную базу достаточной и направило дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Валерий Климов