В Дагестане передали в суд дело лжесотрудников полиции, вымогавших деньги
Уголовное дело в отношении четырех жителей Дагестана, обвиняемых в вымогательстве денег под видом сотрудников правоохранительных органов, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщило следственное управление СК России по Дагестану.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, через Telegram связывались с потерпевшими и назначали им встречи в одной из квартир Махачкалы.
Там обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, инсценировали задержание и проведение оперативно-розыскных мероприятий. В ходе постановочных действий они демонстрировали пневматический пистолет и имитировали обнаружение наркотиков.
После этого мужчины требовали передать деньги, угрожая привлечением к уголовной ответственности и распространением сведений личного характера. По двум эпизодам потерпевшие передали им более 300 тыс. руб. Еще в одном случае обвиняемые требовали 500 тыс. руб.
Четырем фигурантам предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой. Следствие считает доказательственную базу достаточной и направило дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.