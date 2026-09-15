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В Дагестане передали в суд дело лжесотрудников полиции, вымогавших деньги

Уголовное дело в отношении четырех жителей Дагестана, обвиняемых в вымогательстве денег под видом сотрудников правоохранительных органов, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщило следственное управление СК России по Дагестану.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, через Telegram связывались с потерпевшими и назначали им встречи в одной из квартир Махачкалы.

Там обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, инсценировали задержание и проведение оперативно-розыскных мероприятий. В ходе постановочных действий они демонстрировали пневматический пистолет и имитировали обнаружение наркотиков.

После этого мужчины требовали передать деньги, угрожая привлечением к уголовной ответственности и распространением сведений личного характера. По двум эпизодам потерпевшие передали им более 300 тыс. руб. Еще в одном случае обвиняемые требовали 500 тыс. руб.

Четырем фигурантам предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой. Следствие считает доказательственную базу достаточной и направило дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Валерий Климов

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