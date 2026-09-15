В муниципалитетах Тюменской области начали включать отопление

В муниципалитетах Тюменской области начали запускать отопление. Подачу тепла организуют в соответствии с постановлениями глав округов. Такие решения уже приняли в Исетском, Ишимском, Омутинском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском муниципальных округах, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ряде других муниципалитетов даты начала отопительного сезона также определены. В Аромашевском округе отопление начнут подавать 16 сентября, в Викуловском и Нижнетавдинском — 17 сентября, в Сорокинском — 18 сентября.

После принятия постановлений коммунальные службы могут приступать к подключению социальных объектов. Тепло в детские сады, школы, поликлиники и другие учреждения подают по заявкам их руководителей. «Запуск тепла в домах, как правило, происходит позже и зависит от температуры воздуха»,— пояснили в правительстве.

Полина Бабинцева