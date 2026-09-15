В Екатеринбурге появилась «Аллея народного единства»

Торжественная закладка «Аллеи народного единства» состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Сегодня вместе с участниками Международного фестиваля молодежи из разных стран мы заложили аллею — память о встрече, которая останется с нами на долгие годы. Здесь будут гулять семьи с детьми, встречаться друзья, расти новое поколение – и забота о природе станет для них естественной привычкой»,— отметил Денис Мамонтов.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Накануне в Екатеринбурге в рамках МФМ прошло шествие молодежи мира.

Полина Бабинцева