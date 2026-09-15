Спрос на размещение в Северной Осетии в бархатный сезон вырос на 11%

По данным аналитиков сервиса «Островок», в сентябре–октябре 2026 года число бронирований средств размещения в Северной Осетии увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом изданию «Эксперт Юг» предоставили в сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В общероссийском рейтинге внутренних направлений на бархатный сезон республика занимает 20-е место. При этом во Владикавказе динамика выше общерегиональной: количество бронирований здесь выросло на 14% год к году.

Доля Северо-Кавказского федерального округа в общем объёме внутрироссийских бронирований в бархатный сезон составляет порядка 5%.

Отмечается сезонная переоценка позиций регионов СКФО: осенью их привлекательность для туристов заметно выше, чем летом. Так, Северная Осетия поднялась с 31-го места в летний период до 20-го в бархатный сезон. Аналогичную положительную динамику демонстрируют Ставропольский край (с 9-го до 7-го места) и Дагестан (с 21-го до 12-го). Чеченская Республика также улучшила позиции — с 67-го до 58-го места.

Кабардино-Балкария в общем рейтинге опустилась с 44-го до 49-го места, однако отдельные локации региона показывают рост: например, популярность Терскола в бархатный сезон увеличилась на 5%.

Мария Хоперская