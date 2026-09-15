Строительство обхода Соснового Бора в Ленобласти планируют возобновить

Строительство автомобильного обхода Соснового Бора в Ленинградской области планируют возобновить после проведения подготовительных мероприятий. Протяженность будущей дороги составит более 21 км, сообщили 15 сентября в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти подготовят к продолжению строительства 21-километровый обход Соснового Бора

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Ленобласти подготовят к продолжению строительства 21-километровый обход Соснового Бора

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В августе специалисты обследовали состояние уже возведенных конструкций и инженерных сетей и определили перечень работ, необходимых для продолжения строительства.

На первом этапе предстоит актуализировать документацию по проекту. Специалисты уточняют координаты трассы, решают земельные и кадастровые вопросы, корректируют документацию по планировке территории и определяют участки, которые потребуются для строительства.

Кроме того, в зоне прохождения будущей дороги необходимо переустроить высоковольтные линии электропередачи и магистральный газопровод.

Матвей Николаев