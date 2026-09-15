Валентина Матвиенко посетила военно-морской госпиталь в Махачкале

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Дагестан посетила Военно-морской госпиталь Минобороны в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

Медучреждение на 150 коек расположено на берегу Каспийского моря и занимает площадь более 27 тыс. кв. м. В его состав входят административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный и инфекционный корпуса, хирургическое, терапевтическое, неврологическое, инфекционное, стоматологическое и реанимационное отделения, а также кабинеты диагностики, восстановительного лечения и медико-психологической коррекции.

Кроме того, врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил о проектировании реабилитационного корпуса, в котором будут реализованы комплексные медицинские программы для пациентов после травм и заболеваний.

Константин Соловьев