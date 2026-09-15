В Екатеринбурге киоски на частной земле могут включить в общую схему размещения

Нестационарные торговые объекты (НТО), расположенные на частных земельных участках в Екатеринбурге, могут обязать включать в общую схему размещения НТО. Соответствующий нормативный акт сейчас разрабатывает правительство Свердловской области. Об этом на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы сообщила директор департамента потребительского рынка и услуг Любовь Нишневич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По данным городской администрации, в настоящее время в городе насчитывается 744 таких объекта. Согласно законодательству, вступившему в силу с 1 сентября, собственники частных земельных участков, зданий и сооружений самостоятельно определяют порядок размещения и использования НТО с учетом требований федерального и регионального законодательства. При этом регионы получили право устанавливать требование о включении НТО на частной земле в схему размещения таких объектов.

Если Свердловская область воспользуется этим правом, вести торговлю в НТО на частной земле можно будет только после включения объекта в соответствующую схему. Порядок включения и исключения объектов из схемы также должен определить регион.

«Таким образом, новое регулирование может распространить действующий механизм учета и размещения НТО на объекты, расположенные на частных земельных участках. Это позволит сформировать единый подход к их учету и контролю за соблюдением установленных требований»,— сообщили в мэрии.

Отмечается, что в действующую схему размещения НТО в Екатеринбурге в настоящий момент включены 294 места. До конца 2026 года город планирует добавить в нее еще 75 мест.

В 2025 году у более 1,3 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге закончились договоры на размещение НТО. Большую часть мест, на которых располагались ларьки, исключили из городской схемы в связи с новыми требованиями законодательства и местных властей. Это привело к массовому сносу киосков, который позже приостановил «до принятия адекватного решения» губернатор Денис Паслер.

В июне 2026 года Екатеринбургская гордума отказалась от единовременной платы за право заключения договора на размещение НТО. В мэрии объяснили, что изменения направлены на устранение «существенного финансового барьера для входа на рынок». В администрации пояснили, что до поправок предприниматель вносил плату за установку НТО сразу после итогов аукциона и с этим делал ежемесячные отчисления в бюджет города. В думе тогда заявили, что соответствующий порядок «уничтожил все киоски по продаже печатной продукции» в Екатеринбурге за год.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее заявляла «Ъ-Урал», что жители Екатеринбурга до сих пор негативно относятся к решению властей о сносе НТО. По ее словам, особенно сильное недовольство вызвал снос киосков «Роспечати». Общество «до сих пор не может простить» чиновников, отмечала госпожа Мерзлякова.

Полина Бабинцева