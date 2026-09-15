В Екатеринбурге киоски на частной земле могут включить в общую схему размещения
Нестационарные торговые объекты (НТО), расположенные на частных земельных участках в Екатеринбурге, могут обязать включать в общую схему размещения НТО. Соответствующий нормативный акт сейчас разрабатывает правительство Свердловской области. Об этом на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы сообщила директор департамента потребительского рынка и услуг Любовь Нишневич.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
По данным городской администрации, в настоящее время в городе насчитывается 744 таких объекта. Согласно законодательству, вступившему в силу с 1 сентября, собственники частных земельных участков, зданий и сооружений самостоятельно определяют порядок размещения и использования НТО с учетом требований федерального и регионального законодательства. При этом регионы получили право устанавливать требование о включении НТО на частной земле в схему размещения таких объектов.
Если Свердловская область воспользуется этим правом, вести торговлю в НТО на частной земле можно будет только после включения объекта в соответствующую схему. Порядок включения и исключения объектов из схемы также должен определить регион.
«Таким образом, новое регулирование может распространить действующий механизм учета и размещения НТО на объекты, расположенные на частных земельных участках. Это позволит сформировать единый подход к их учету и контролю за соблюдением установленных требований»,— сообщили в мэрии.
Отмечается, что в действующую схему размещения НТО в Екатеринбурге в настоящий момент включены 294 места. До конца 2026 года город планирует добавить в нее еще 75 мест.
В 2025 году у более 1,3 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге закончились договоры на размещение НТО. Большую часть мест, на которых располагались ларьки, исключили из городской схемы в связи с новыми требованиями законодательства и местных властей. Это привело к массовому сносу киосков, который позже приостановил «до принятия адекватного решения» губернатор Денис Паслер.
В июне 2026 года Екатеринбургская гордума отказалась от единовременной платы за право заключения договора на размещение НТО. В мэрии объяснили, что изменения направлены на устранение «существенного финансового барьера для входа на рынок». В администрации пояснили, что до поправок предприниматель вносил плату за установку НТО сразу после итогов аукциона и с этим делал ежемесячные отчисления в бюджет города. В думе тогда заявили, что соответствующий порядок «уничтожил все киоски по продаже печатной продукции» в Екатеринбурге за год.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее заявляла «Ъ-Урал», что жители Екатеринбурга до сих пор негативно относятся к решению властей о сносе НТО. По ее словам, особенно сильное недовольство вызвал снос киосков «Роспечати». Общество «до сих пор не может простить» чиновников, отмечала госпожа Мерзлякова.