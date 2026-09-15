Во Владикавказе выявлен новый эпизод легализации похищенных у банка средств

Полицейские Владикавказа выявили новые детали в деле 32-летнего индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Правобережном районе республики. Речь идет о хищении 20 млн рублей у банка и последующей попытке легализовать более 18,4 млн из них, сообщили в ГУ МВД России по Республике Северная Осетия-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе 2024 года бизнесмен оформил в банке инвестиционный кредит на 10 млн рублей. Деньги выдавались по госпрограмме поддержки сельского хозяйства — их следовало потратить на оборудование и крупный рогатый скот. Однако, как установили оперативники, предприниматель изначально не собирался использовать средства по назначению или возвращать их. Позже выяснилось, что по такой же схеме он получил ещё один кредит на 10 млн рублей, предоставив банку заведомо ложные сведения о целях расходования денег. В итоге общая сумма похищенных средств составила 20 млн рублей.

Чтобы придать похищенным деньгам вид легального дохода, фигурант провел ряд операций. Он переводил средства между своими счетами в разных банках, оформлял договоры займа с фермерскими хозяйствами, покупал строительные материалы и комбикорм, а также продал приобретённый скот. Так ему удалось легализовать свыше 18 млн рублей.

В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по двум статьям: ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств в особо крупном размере. Предприниматель дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается: полицейские выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц.

Мария Хоперская