«Т Плюс» с 15 сентября начинает подачу отопления в Краснокамске и посёлке Майский

С 15 сентября энергетики «Т Плюс» приступают к подаче отопления в Краснокамске и посёлке Майский. Основание — постановление главы администрации Краснокамского городского округа о начале отопительного сезона 2026/27. С озвученной даты к теплу будут подключаться социальные объекты: детские сады, школы, больницы и поликлиники, а также жилые дома.

«Официальная дата старта отопительного сезона — сигнал энергетикам начинать процесс подключения клиентов к теплу. Со своей стороны, компания завершила все необходимые приготовления и готова к подаче отопления в Краснокамском городском округе», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Тепловая инспекция Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» уже принимает заявки от обслуживающих организаций на подключение зданий. Специалисты проверяют техническое состояние и заполнение внутренних отопительных систем домов. Ход процесса контролирует администрация округа.

Подготовка к отопительному сезону 2026/27 шла в рамках летней ремонтной кампании. В Краснокамске энергетики проверили 123 км теплосетей, провели гидравлические испытания для выявления повреждений, отремонтировали 9 центральных тепловых пунктов и оборудование Закамской ТЭЦ-5. В Майском за лето проверили 19 км теплосетей и подготовили две блочно-модульные котельные.

В Краснокамском городском округе «Т Плюс» подключит к теплу

24 детсада;

16 школ;

10 больниц;

6 поликлиник;

11 зданий вузов, лицеев, колледжей;

390 многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»