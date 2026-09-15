Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге 16 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира. Мероприятие будет включать в себя сессию вопросов-ответов»,— написала в своем Telegram-канале госпожа Захарова.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Накануне в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи прошло шествие молодежи мира. В нем приняли участие около 10 тыс. человек из разных стран. Колонна прошла по территории «Города молодежи мира» с флагами, в национальных костюмах и с музыкальными инструментами.

Василий Алексеев, Полина Бабинцева