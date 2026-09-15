«Роза Хутор» открывает зимний сезон 18 декабря с ценами прошлого года

Курорт сохранил стоимость ски-пассов и основных услуг без повышения. Максимальную выгоду обеспечит акция раннего бронирования — она продлится до 30 ноября.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Самые выгодные условия раннего бронирования действуют в сентябре. В этот период скидка на сезонный и годовой ски-пассы достигает 20%. Кромое того, обладатели сезонного ски-пасса «Роза Хутор» получат пять дней бесплатного катания на каждом из курортов Евразийского Альянса Горных Курортов: «Амирсой» в Узбекистане, «Ой-Карагай» и «Шымбулак» в Казахстане, «Шахдаг» в Азербайджане.

В этом году на прейсейле впервые появились многодневные ски-пассы с открытыми датами. Они позволяют не зависеть от транспортной логистики и планировать отдых гибко. До конца сентября приобрести такие скипассы можно с выгодой до 30%.

Еще одна новинка пресейла — взрослые и детские сезонные ски-пассы с опцией «Фаст-трек». Она обеспечивает приоритетный проход на подъёмники в течение всего сезона. До 50% стоимости ски-пасса можно оплатить баллами программы лояльности «Роза Бонус».

Детский ски-пасс «Горный кристалл» по акции раннего бронирования обойдётся в 15 000 рублей. Он даёт право на пять дней катания на «Роза Хутор» и десять дней — на любом из семи горных курортов России: от Мурманской области до Красноярска. Забронировать отели можно со скидкой до 30%.

Дополнительную выгоду даёт программа «Роза Бонус». За покупку ски-пассов или оплату проживания до 20% стоимости возвращается на карту гостя баллами. Один балл равен одному рублю. Баллами можно оплатить до 30% стоимости проката, занятий в горнолыжной школе или детском клубе курорта. При покупке полного набора услуг списание бонусов по каждой позиции увеличивается на 10%. Баллы также принимают в ресторанах, кафе, ледовом катке, Музее археологии, парке альпак «Пача Мама», клинике Rosa Springs, СПА-центрах, на родельбане и в сувенирных магазинах.

«Сохранение цен на ски-пассы и основные услуги курорта на уровне прошлого года — осознанное решение “Роза Хутор”. Задача нашего курорта — дать гостям больше возможностей планировать зимний сезон заранее и сделать катание доступнее», — отметила директор департамента продаж курорта «Роза Хутор» Юлия Кесова.

Зимний сезон на «Роза Хутор» начнется 18 декабря. Для катания будут подготовлены трассы всех уровней сложности, сноупарк, учебные склоны. Открываться они будут по погодным условиям. На курорте также работают горнолыжная школа для обучения катанию лыжников и сноубордистов разного возраста и уровня подготовки, 8 пунктов проката, детские кемпы, доступна программа «Рассвет на трассе». Для отдыха после катания — родельбан, тюбинг, каток, парк альпак «Пача Мама» и другие развлечения.

Летний сезон на «Роза Хутор» завершится в начале ноября.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295

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