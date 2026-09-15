На реконструкцию очистных сооружений в Новороссийске выделят 17,4 млрд рублей

На реконструкцию очистных сооружений «Алексино» в Новороссийске выделят 17,4 млрд рублей. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ Краснодарского края «Дирекция государственных закупок». Проект реализуется в три этапа. Строительномонтажные работы включают демонтаж существующих зданий, сооружений и инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, а также возведение новых объектов очистного комплекса.

Проектная документация и результаты изысканий прошли госэкспертизу: положительное заключение по первому этапу выдано 31 марта 2025 года, по второму и третьему — 2 апреля 2025 года.

Мария Хоперская