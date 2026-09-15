После ремонта по мосту Александра Невского запустят пять трамвайных маршрутов

В Санкт-Петербурге с 16 сентября после завершения ремонта возобновится движение трамваев по мосту Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге с 16 сентября возобновят движение трамваев по мосту Александра Невского

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге с 16 сентября возобновят движение трамваев по мосту Александра Невского

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Движение трамвайных маршрутов №7, 30, 39, 65 и А начнется с 9:30.

«С 16 сентября 2026 года в связи с завершением работ по ремонту трамвайных путей и дорожного покрытия с 09.30 возобновляется движение трамваев № 7, 30, 39, 65 и А по мосту Александра Невского», — уточнили в Комтрансе.

Водителей попросили учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ремонт моста Александра Невского начался в мае и временно повлиял на движение общественного и личного транспорта. При этом автобусы и троллейбусы продолжали курсировать по мосту в полном объеме. Для повышения пропускной способности основного потока с проспекта Косыгина временно закрывали съезд на мост с набережной со стороны Таллинской улицы и Большеохтинского моста.

Матвей Николаев