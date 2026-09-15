В Ростовской области установили выплаты для беременных студенток

Единовременные выплаты беременным студенткам в размере 100 тыс. руб. установили в Ростовской области и 37 других регионах России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В числе регионов, где ввели такую меру: Ставропольский край, республики Адыгея и КарачаевоЧеркесия, а также Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Алтайский и Хабаровский края, Волгоградская, Воронежская, Саратовская, Самарская и ряд других областей.

Максимальный размер пособия зафиксирован в Смоленской области — 250 тыс. руб. В Ивановской и Ульяновской областях, а также в Севастополе выплата составляет 200 тыс. руб., в Удмуртии, Брянской и Тульской областях — 150 тыс. руб. В большинстве остальных регионов, включая Ростовскую область и Ставропольский край, размер пособия установлен на уровне 100 тыс. руб.

Право на получение выплаты в большинстве субъектов имеют студентки со сроком беременности от 12 недель, постоянно проживающие в соответствующем регионе не менее трех лет.

Мария Хоперская