Эксперт: снижение турпотока в Сочи влияет на игорный бизнес

По итогам лета 2026-го туристический поток в Сочи снизился на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что оказывает влияние на игорный бизнес, однако диверсификация форматов отдыха позволяет сглаживать воздействие внешних факторов, прокомментировала «Ъ-Сочи» руководитель департамента операционного и стратегического маркетинга группы «Мантера» Наталья Порицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Порицкая, современные игорные зоны сформировали полноценную событийную инфраструктуру: культурную, гастрономическую, спортивную, гостиничную и развлекательную. Поэтому насыщенный календарь событий становится важным инструментом формирования стабильного туристического потока.

Так, в игорной зоне «Красная Поляна» этим летом прошли концерты звезд, спортивный турнир, гастрономические ужины и шоу-программы. Именно поэтому показатель летней посещаемости в текущем году отклонился от 2025-го лишь на 7,2%, отмечает собеседница издания.

По словам Натальи Порицкой, плотный календарь активностей позволяет формировать собственный турпоток, увеличивать глубину бронирований в объектах размещения курорта и повышать показатель возвращаемости гостя.

Напомним, летом 2026 года посещаемость игорных зон впервые за пять лет снизилась на фоне сложностей с транспортной доступностью и спада внутреннего туризма. Российские игорные зоны по итогам минувшего лета приняли почти 716 тыс. посетителей, что на 4% меньше, чем за июнь—август 2025-го (тогда легальные казино посетили 746 тыс. гостей). Такие данные приводил РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Сергей Емельянов