В Ставропольском крае и КЧР установили выплаты для беременных студенток

Единовременные выплаты беременным студенткам в размере 100 тыс. руб. установили в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и других регионах. Об этом сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Всего такая мера введена в 38 российских регионах: Ростовской области, Республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском и Хабаровском краях, а также в Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Самарской и ряде других областей.

Наиболее высокая выплата установлена в Смоленской области — 250 тыс. руб. В Ивановской и Ульяновской областях, а также в Севастополе размер пособия составляет 200 тыс. руб. В Удмуртии, Брянской и Тульской областях — 150 тыс. руб. В большинстве из перечисленных регионов, включая Ростовскую область и Ставропольский край, выплата составляет 100 тыс. руб.

В большинстве субъектов претендовать на пособие могут студентки со сроком беременности от 12 недель, постоянно проживающие в регионе не менее трех лет.

Мария Хоперская