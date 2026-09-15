Медведь заглянул в дом к российским биатлонистам на сборах в Сочи

Молодой медведь заглянул в открытый дом, где во время сборов в Сочи остановились российские биатлонисты. Видео встречи опубликовала член сборной России Инна Терещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На записи видно, как зверь подходит к открытому входу и на несколько секунд заглядывает внутрь помещения, после чего разворачивается и уходит. Судя по размерам, это был молодой медведь.

Как пишет «Матч ТВ», встреча произошла во время сбора группы Михаила Шашилова, в которую входит Терещенко. Спортсменка сопроводила ролик подписью «Ты не бойся ночи...».

Это уже не первая встреча биатлонистки с медведем в Сочи. В июне Терещенко публиковала видео с животным, которого назвала «ночным сочинским гостем».

22-летняя Терещенко входит в состав сборной России по биатлону. На чемпионате России в Тюмени она стала победительницей эстафеты в составе команды Свердловской области.

Валерий Климов