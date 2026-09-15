На строительство дороги в Золотухинском районе Курской области выделяют 123 млн

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило открытый конкурс на поиск подрядчика для строительства автомобильной дороги «Свобода — Гремячка» в Золотухинском районе Курской области. Начальная цена контракта составляет 122,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит разработать рабочую документацию, восстановить и закрепить трассу, переустроить инженерные коммуникации, уложить дорожную одежду, устроить водоотвод, а также смонтировать наружное освещение. Завершить строительство необходимо до 31 июля 2027 года. Гарантийные сроки на различные виды работ составляют от шести месяцев до десяти лет.

Источник финансирования — областной бюджет. Контрактом предусмотрено авансирование в размере 30% от стоимости подряда. Подать заявки на участие в торгах можно до 1 октября, а подведение итогов процедуры запланировано на 5 октября.

В августе стало известно, что «Курскавтодор» объявил два электронных конкурса на ремонт дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах. Общая начальная стоимость контрактов составляет 397,8 млн руб. Победителей тендеров рассчитывают определить 16 сентября.

Кабира Гасанова