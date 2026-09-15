Ак Барс Банк подвел итоги благотворительной акции «Скоро в школу»

Ак Барс Банк совместно с благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» провел ежегодную акцию «Скоро в школу». Поддержку получили 30 детей, оставшихся без попечения родителей, которых воспитывают пожилые опекуны. Встреча прошла в Национальном музее Республики Татарстан.



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Сотрудники банка подготовили для ребят наборы канцелярских принадлежностей. В каждый комплект вошла книга-приключение «Увлекательное путешествие по Татарстану». С 1997 года по доброй традиции Ак Барс Банк дарит к 1 сентября издание собственного сочинения. Выпуск 2026 года, приуроченный к Году единства народов России, рассказывает о дружбе, богатствах и красотах родного края, учит осторожности с незнакомцами и закладывает основы финансовой грамотности.

Фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» вручил каждому ребенку сертификат на 5 тысяч рублей — эти средства можно потратить на покупку необходимого к школе.

«Ак Барс Банк уделяет большое внимание социальной ответственности. В школьные годы я сам всегда с нетерпением ждал 1 сентября. Для ребят это день встречи со школой, друзьями и учителями. И мы счастливы подарить им эту радость. Огромная благодарность Национальному музею за поддержку проекта!», — отметил управляющий директор — руководитель блока по работе с персоналом Ак Барс Банка Роман Крылов.

Гостей встретил генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов. Он рассказал детям об истории учреждения, его уникальной коллекции, насчитывающей около миллиона экспонатов, и 15 филиалах, посвященных истории Татарстана, России и мира.

После вручения подарков ребята приняли участие в квесте «В поисках сокровищ». Получив «письмо из прошлого», они разгадывали шифры и искали клад, который, по легенде, спрятал богатый купец в старинном Гостином дворе. Подсказками стали редкие и зрелищные экспонаты музея.

В это время опекуны посетили выставку «Райский сад: искусство российского ислама». Экспозиция объединяет древние рукописи, предметы быта, произведения современного искусства и парфюмерные композиции. Мероприятие оставило яркие впечатления и запомнилось всем — и детям, и их опекунам.

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