Во Владикавказе по подозрению в крупном мошенничестве задержали жителя Воронежа

Во Владикавказе задержали 22-летнего жителя Воронежа. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД России по Республике Северная Осетия-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант выступал в роли посредника в мошеннической схеме: он получил от 62летней жительницы Владикавказа 2 млн руб. и передал средства организаторам аферы.

Потерпевшей позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником спецслужб, запугивал женщину угрозой уголовного преследования якобы изза финансирования запрещенной организации. Под давлением злоумышленника женщина передала все свои сбережения курьеру. Личность посредника установили в ходе оперативнорозыскных мероприятий. Фигурант задержан и помещен в следственный изолятор.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности и устанавливают личности остальных участников преступной схемы. Расследование продолжается.

Мария Хоперская