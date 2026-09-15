«Сочи» погасил задолженность перед «Маккаби» и ждет снятия трансферного бана

Футбольный клуб «Сочи» погасил задолженность перед израильским «Маккаби» за защитника Неманью Стоича. После этого Международная федерация футбола (ФИФА) должна снять с клуба запрет на регистрацию новых игроков, сообщил ТАСС генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, задолженность полностью погашена, а клуб связался с «Маккаби» для уточнения технических вопросов. Новиков ожидает, что трансферный бан будет снят в ближайшие дни, предположительно 16–17 сентября.

Запрет на трансферы ФИФА действует в отношении «Сочи» с 9 сентября. Клуб получил санкцию на три трансферных окна. Причиной стало невыполнение обязательств по платежу израильскому клубу за переход Стоича.

«Сочи» выступает в Первой лиге. После 11 матчей команда набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Мария Удовик