Сертификат «Сделано в России» получили 24 бренда из Ставрополья

Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщил о прохождении добровольной сертификации 24 предприятий Ставропольского края. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В перечень вошли производители кондитерских и хлебобулочных изделий, питьевой воды и напитков, а также компании, выпускающие технологичные решения, средства гигиены, парфюмерию и одежду. Сертификация подтверждает надёжность и качество продукции — оценку дали федеральные эксперты.

Наличие сертификата открывает брендам выход на федеральный рынок и создает предпосылки для продвижения за рубежом. Кроме того, обладатели знака получают доступ к специальной мере поддержки РЭЦ: им доступно федеральное продвижение — в соцсетях, на электронных площадках и в рекламных материалах. Такая преференция предоставляется исключительно участникам программы.

Мария Хоперская