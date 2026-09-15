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СК проверит информацию о нарушении прав многодетных семей Махачкалы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Дагестану доложить о ходе проверки по факту нарушения прав многодетных семей в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Поводом для проверки стало обращение, в котором сказано, что граждане льготной категории на протяжении долгого времени состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению земельными участками для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на судебное решение, вступившее в законную силу в 2022 году, земля им так и не предоставлена.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Константин Соловьев

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