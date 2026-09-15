Центральная избирательная комиссия совместно с компанией Sitronics KT (входит в АФК «Система») успешно провела эксперимент по доставке избирательной документации в удаленные территории в Архангельской области с помощью безэкипажного катера «Странник 575», сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе Sitronics KT. БЗК доставил бюллетени в три населенных пункта в дельте Северной Двины: Ластола, Пустошь и Вознесенье. Они находятся на островах. Всего там зарегистрированы 1,3 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотный катер доставил бюллетени на острова в Архангельской области

Фото: Избирательная комиссия Архангельской области Беспилотный катер доставил бюллетени на острова в Архангельской области

Фото: Избирательная комиссия Архангельской области

«Населенные пункты Ластола, Пустошь и Вознесенье были выбраны избирательной комиссией Архангельской области не случайно — все они находятся на островах, к которым нет ни мостов, ни круглогодичных дорог. Ранее доставка избирательной документации туда требовала значительных временных и финансовых затрат с использованием маломерного флота с экипажем»,— приводят слова председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевского в пресс-службе компании.

Безэкипажный катер преодолел дистанцию свыше 40 километров. В рамках эксперимента судно причалило в том числе к необорудованному берегу, где «Странника» встречали члены участковых избирательных комиссий. Они проверяли целостность сейф-пакетов с бюллетенями и другой документацией.

Как отметил генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин, навигационные условия в дельте реки оцениваются как сложные. На всем маршруте за БЭК следовал катер с инженерами компании, которые были готовы взять судно на ручное управление при внештатной ситуации. Их вмешательство не потребовалось. Изначально предполагалось, что «Странник» также выйдет в Белое море, однако в дни проведения эксперимента компания получила уведомление от пограничной службы о специальных мероприятиях в акватории в этот период. Как отметили в пресс-службе Sitronics KT, доставка груза к островам оказалась сложнее — в море более понятная навигационная обстановка и глубина. В акватории дельты много скрытых песчаных мелей и топляков.

Эксперимент по использованию беспилотников для доставки электоральной документации проходил в рамках соглашения Центральной избирательной комиссии и АФК «Система». Церемония подписания при участии главы ЦИК Эллы Памфиловой и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова состоялась в Санкт-Петербурге в июле. Тогда главе избиркома также представили «Странника». Судно способно перевозить грузы до одной тонны и развивать скорость до 50 км/ч.

Константин Леньков