Объем аварийного жилья в Ростовской области за год остался неизменным

По итогам первого полугодия 2026 года объем аварийного жилья в Ростовской области составил 265,1 тыс. кв. м. Показатель практически идентичен значению аналогичного периода 2025 года — тогда он достигал 265,5 тыс. кв. м, сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на министерство строительства, архитектуры и территориального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2026 года правительство региона направило муниципалитетам 1,9 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилья — благодаря этому удалось обеспечить переезд 1,4 тыс. жителей. Общий объем финансирования на эти цели в 2026 году запланирован на уровне 2,7 млрд руб.

За счет средств областного бюджета в 2026 году снесено 12 аварийных домов.

Мария Хоперская