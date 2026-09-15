Ставрополье вошло в лидеры по падению выдачи автокредитов

Банки в Ставропольском крае в августе 2026 года выдали 1,9 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили — на 19,1% меньше, чем годом ранее. По темпам снижения регион занял второе место среди 30 субъектов-лидеров по объемам автокредитования. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В августе 2025 года на Ставрополье было выдано около 2,4 тыс. автокредитов. Более заметное снижение среди крупнейших региональных рынков зафиксировано только в Краснодарском крае, где выдача сократилась на 20,7%. Третью строчку заняла Чувашия с падением на 18,7%.

В абсолютном выражении больше всего автокредитов в августе получили заемщики в Москве — 6,66 тыс., Московской области — 6,2 тыс. и Татарстане — 5,33 тыс.

По России банки в августе выдали 101 тыс. автокредитов. В годовом сравнении показатель снизился на 6,9%, однако относительно июля вырос на 3,7%.

В НБКИ связывают сохраняющийся невысокий спрос с дороговизной кредитования и ростом цен на автомобили. При этом, по оценке бюро, банки одновременно осторожнее подходят к выдаче новых займов и предъявляют более жесткие требования к заемщикам, чтобы ограничить риск будущих просрочек.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последние полгода ежемесячная выдача автокредитов в стране держится примерно на уровне 95–105 тыс. займов. Для сравнения, в августе 2024 года банки выдали 156 тыс. автокредитов — примерно в 1,5 раза больше, чем в августе 2026 года.

На Ставрополье зафиксированное в августе снижение стало одним из самых существенных среди регионов с крупным объемом автокредитования.

Валерий Климов