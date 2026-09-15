В Таганроге приостановили работу цеха «Васаби» после случаев отравления

В Таганроге приостановлена деятельность кулинарного цеха «Васаби» ИП Батищева, после употребления продукции которого у жителей города зарегистрировали случаи острого гастроэнтероколита. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам проверки специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. В отношении предприятия составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы направлены в суд.

Потребителей, которые употребляли продукцию цеха и с 11 сентября испытывают симптомы кишечной инфекции, Роспотребнадзор призвал обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. Также информацию можно сообщить в территориальный отдел ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по факту массового отравления в Таганроге возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Наталья Белоштейн