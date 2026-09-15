Кредитор из Ростова подал заявление о банкротстве ставропольского предприятия

ООО «Электростиль РостовнаДону» (специализируется на торговле промышленным оборудованием) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании банкротом ООО «Ставропольский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс»). Сумма исковых требований составляет 3,9 млн рублей, заявление подано 14 сентября — следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее ООО «Юридическая сила» (Москва), действуя от имени ООО «Электростиль РостовнаДону», дважды уведомляло о намерении инициировать процедуру банкротства «Ставропольского бройлера» — 17 июля и 25 августа текущего года. По данным Федресурса, всего о планах обратиться в суд с заявлениями о банкротстве этой компании сообщили девять организаций.

Помимо иска о банкротстве, «Электростиль РостовнаДону» в июле подал в арбитраж заявление о взыскании с сельхозпредприятия неустойки по договору поставки в размере 232,9 тыс. рублей — дело принято к производству.

ООО «Ставропольский бройлер» (Михайловск, Ставропольский край) — интегрированное предприятие по разведению птицы и выпуску мясной продукции: в его структуру входят комбикормовый завод, племенное хозяйство, инкубатор, три бройлерных комплекса и два мясоперерабатывающих комбината. По итогам 2025 года чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза и достигла 4,9 млрд рублей.

Мария Хоперская