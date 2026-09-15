Орловские застройщики получили 1,7 млрд со счетов эскроу за первое полугодие

За январь — июнь 2026 года банки перечислили застройщикам Орловской области порядка 1,7 млрд руб. с раскрытых счетов эскроу. За этот период жители региона приобрели с помощью механизма проектного финансирования 380 новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За все время действия механизма проектного финансирования орловцы совершили почти 10,9 тыс. сделок с оплатой строящегося жилья через счета эскроу. За этот период банки перечислили застройщикам более 37 млрд руб.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгород показал максимальную динамику среди городов Черноземья по росту цен на первичном рынке жилья. Квадратный метр за август подорожал на 4,8%, до 146,4 тыс. руб. В Орле рост стоимости «квадрата» оказался минимальным — 0,2%, до 108,2 тыс. руб.

О росте ипотечного кредитования в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова