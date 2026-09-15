КБР нарастила выпуск молока на 13%

Предприятия пищевой промышленности Кабардино-Балкарии увеличили производство основных видов продукции за январь—июль 2026 года. Выпуск питьевого молока вырос на 13%, кисломолочной продукции — почти на 16%, сыров и творога — на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметная динамика зафиксирована в ряде других сегментов пищевой промышленности. Производство кондитерских изделий увеличилось на 29%, колбасной продукции — на 31%, комбикормов — почти на 49%.

В целом индекс производства пищевых продуктов в республике по итогам семи месяцев 2026 года составил 107,1% к аналогичному периоду прошлого года.

В администрации Кабардино-Балкарии связывают рост показателей со стабильной работой предприятий и развитием пищевой отрасли региона.

Наталья Белоштейн