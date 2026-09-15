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Расписание поездов изменится в Курской области из-за капремонта путей

В Курской области с 14 по 18 сентября и с 21 по 25 сентября будет изменено расписание движения ряда поездов в связи с проведением капитального ремонта первого и второго главных путей перегона Глазуновка – Малоархангельск. Об этом предупредили в правительстве региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не будут курсировать поезда:

  • №234 Новороссийск – Москва;
  • №104 Белгород – Санкт-Петербург;
  • №220 Белгород – Москва;
  • №202 Белгород – Петрозаводск;
  • №204 Белгород – Санкт-Петербург;
  • №201 Петрозаводск – Белгород;
  • №219 Москва – Белгород;
  • №203 Санкт-Петербург – Белгород;
  • №103 Санкт-Петербург – Белгород;
  • №233 Москва – Новороссийск.

С 14 по 17 сентября и с 21 по 24 сентября изменится расписание движения поездов:

  • №563 Москва – Анапа;
  • №29 Санкт-Петербург – Белгород;
  • №81 Санкт-Петербург – Белгород;
  • №825 Москва – Курск;
  • №143 Москва – Кисловодск;
  • №741 Москва – Белгород;
  • №119 Санкт-Петербург – Белгород;
  • №743 Москва – Белгород;
  • №745 Москва – Белгород;
  • №727 Москва – Курск;
  • №144 Кисловодск – Москва;
  • №120 Белгород – Санкт-Петербург;
  • №394 Курск – Брянск;
  • №826 Курск – Москва;
  • №110 Анапа – Москва.

С 15 по 18 сентября и с 22 по 25 сентября изменится расписание поездов:

  • №75 Москва – Белгород;
  • №71 Москва – Белгород;
  • №109 Москва – Анапа;
  • №473/453/535 Москва – Керчь;
  • №105 Москва – Курск;
  • №83 Москва – Адлер;
  • №72 Белгород – Москва;
  • №563 Москва – Анапа;
  • №474/454/536 Керчь – Москва;
  • №76 Белгород – Москва;
  • №564 Анапа – Москва;
  • №360 Адлер – Калининград.

Помимо этого, до 2 октября будет скорректировано расписание движения ряда пригородных электричек.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что перевозчик «Гранд сервис экспресс» запускает новый ежедневный одноэтажный поезд №170/169 Москва – Минеральные Воды. Состав будет следовать через Тамбовскую и Воронежскую области. Маршрут начнет работу с 1 октября.

В конце октября РЖД также планирует запустить поезд Тамбов – Кисловодск. Он будет следовать через Воронеж.

Денис Данилов