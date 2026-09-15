Расписание поездов изменится в Курской области из-за капремонта путей
В Курской области с 14 по 18 сентября и с 21 по 25 сентября будет изменено расписание движения ряда поездов в связи с проведением капитального ремонта первого и второго главных путей перегона Глазуновка – Малоархангельск. Об этом предупредили в правительстве региона.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Не будут курсировать поезда:
- №234 Новороссийск – Москва;
- №104 Белгород – Санкт-Петербург;
- №220 Белгород – Москва;
- №202 Белгород – Петрозаводск;
- №204 Белгород – Санкт-Петербург;
- №201 Петрозаводск – Белгород;
- №219 Москва – Белгород;
- №203 Санкт-Петербург – Белгород;
- №103 Санкт-Петербург – Белгород;
- №233 Москва – Новороссийск.
С 14 по 17 сентября и с 21 по 24 сентября изменится расписание движения поездов:
- №563 Москва – Анапа;
- №29 Санкт-Петербург – Белгород;
- №81 Санкт-Петербург – Белгород;
- №825 Москва – Курск;
- №143 Москва – Кисловодск;
- №741 Москва – Белгород;
- №119 Санкт-Петербург – Белгород;
- №743 Москва – Белгород;
- №745 Москва – Белгород;
- №727 Москва – Курск;
- №144 Кисловодск – Москва;
- №120 Белгород – Санкт-Петербург;
- №394 Курск – Брянск;
- №826 Курск – Москва;
- №110 Анапа – Москва.
С 15 по 18 сентября и с 22 по 25 сентября изменится расписание поездов:
- №75 Москва – Белгород;
- №71 Москва – Белгород;
- №109 Москва – Анапа;
- №473/453/535 Москва – Керчь;
- №105 Москва – Курск;
- №83 Москва – Адлер;
- №72 Белгород – Москва;
- №563 Москва – Анапа;
- №474/454/536 Керчь – Москва;
- №76 Белгород – Москва;
- №564 Анапа – Москва;
- №360 Адлер – Калининград.
Помимо этого, до 2 октября будет скорректировано расписание движения ряда пригородных электричек.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что перевозчик «Гранд сервис экспресс» запускает новый ежедневный одноэтажный поезд №170/169 Москва – Минеральные Воды. Состав будет следовать через Тамбовскую и Воронежскую области. Маршрут начнет работу с 1 октября.
В конце октября РЖД также планирует запустить поезд Тамбов – Кисловодск. Он будет следовать через Воронеж.