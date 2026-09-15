Расписание поездов изменится в Курской области из-за капремонта путей

В Курской области с 14 по 18 сентября и с 21 по 25 сентября будет изменено расписание движения ряда поездов в связи с проведением капитального ремонта первого и второго главных путей перегона Глазуновка – Малоархангельск. Об этом предупредили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Не будут курсировать поезда:

№234 Новороссийск – Москва;

№104 Белгород – Санкт-Петербург;

№220 Белгород – Москва;

№202 Белгород – Петрозаводск;

№204 Белгород – Санкт-Петербург;

№201 Петрозаводск – Белгород;

№219 Москва – Белгород;

№203 Санкт-Петербург – Белгород;

№103 Санкт-Петербург – Белгород;

№233 Москва – Новороссийск.

С 14 по 17 сентября и с 21 по 24 сентября изменится расписание движения поездов:

№563 Москва – Анапа;

№29 Санкт-Петербург – Белгород;

№81 Санкт-Петербург – Белгород;

№825 Москва – Курск;

№143 Москва – Кисловодск;

№741 Москва – Белгород;

№119 Санкт-Петербург – Белгород;

№743 Москва – Белгород;

№745 Москва – Белгород;

№727 Москва – Курск;

№144 Кисловодск – Москва;

№120 Белгород – Санкт-Петербург;

№394 Курск – Брянск;

№826 Курск – Москва;

№110 Анапа – Москва.

С 15 по 18 сентября и с 22 по 25 сентября изменится расписание поездов:

№75 Москва – Белгород;

№71 Москва – Белгород;

№109 Москва – Анапа;

№473/453/535 Москва – Керчь;

№105 Москва – Курск;

№83 Москва – Адлер;

№72 Белгород – Москва;

№563 Москва – Анапа;

№474/454/536 Керчь – Москва;

№76 Белгород – Москва;

№564 Анапа – Москва;

№360 Адлер – Калининград.

Помимо этого, до 2 октября будет скорректировано расписание движения ряда пригородных электричек.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что перевозчик «Гранд сервис экспресс» запускает новый ежедневный одноэтажный поезд №170/169 Москва – Минеральные Воды. Состав будет следовать через Тамбовскую и Воронежскую области. Маршрут начнет работу с 1 октября.

В конце октября РЖД также планирует запустить поезд Тамбов – Кисловодск. Он будет следовать через Воронеж.

Денис Данилов